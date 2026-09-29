به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، سهراب رضایی، گفت: بازدید‌ها با هدف پیشگیری از حوادث، شناسایی نواقص ایمنی و بررسی شرایط لازم برای صدور و تمدید مجوز‌های ایمنی انجام شده است.

او با اشاره به برنامه‌ ریزی برای ارتقای سطح ایمنی اماکن عمومی و پرتردد کیش، افزود: بخشی از بازدید‌ها در قالب دوره‌ای و نظارتی انجام شد و کارشناسان آتش‌نشانی، وضعیت عمومی ایمنی اماکن، تجهیزات اعلام و اطفای حریق، مسیر‌های خروج اضطراری، دسترسی خودرو‌های آتش‌نشانی، تجهیزات مقابله با حریق و سایر الزامات ایمنی را بررسی کردند.

رضایی گفت: بخش دیگری از بازدید‌ها نیز مربوط به فرآیند صدور و تمدید مجوز‌های ایمنی بود که در این موارد، شرایط و الزامات ایمنی اماکن بر اساس ضوابط مربوطه بررسی و با وجود نقص، موارد لازم برای اصلاح و رفع نواقص به مسئولان مجموعه‌ها اعلام شد.

مدیر آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شرکت عمران، آب و خدمات کیش، گفت: در سه ماه تابستان، ۲۸۵ نوبت بازدید ایمنی از هتل‌ها، مراکز پذیرایی، تجاری، اداری، صنعتی، سوله‌ها و انبار‌ها و ۷۴ نوبت بازدید دوره‌ای از مدارس و نانوایی‌ها، ۸۱ نوبت بازدید در ارتباط با تأییدیه ایمنی پایان‌کار، صدور مجوز ساخت و تغییر بنا و تمدید پایان‌کار انجام شده است.

سهراب رضایی، افزود: صدور اخطار ایمنی در مواردی که در جریان بازدید‌ها نواقص یا موارد نیازمند اصلاح شناسایی شد، به مسئولان اماکن اعلام و در ادامه، ۱۳۰ نوبت بازدید مجدد نیز برای پیگیری و بررسی روند رفع نواقص انجام گرفت.

او با تأکید بر اهمیت توجه مسئولان اماکن به الزامات ایمنی خاطرنشان کرد: هدف از بازدید‌های ایمنی، صرفاً بررسی وضعیت موجود نیست، بلکه تلاش می‌کنیم با شناسایی به‌موقع نواقص و ارائه تذکرات و الزامات لازم، شرایطی فراهم شود که احتمال وقوع حادثه کاهش پیدا کند و با بروز حادثه نیز امکان واکنش سریع و مؤثر فراهم باشد.

رضایی، خاطرنشان کرد: اماکن گردشگری، بازارها، مراکز تجاری و سایر مجموعه‌های پرتردد به دلیل حضور همزمان تعداد زیادی از شهروندان و گردشگران، نیازمند توجه مستمر به موضوع ایمنی هستند و آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شرکت عمران، آب و خدمات کیش این موضوع را در برنامه‌های نظارتی خود دنبال می‌کند.

مدیر آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شرکت عمران، آب و خدمات کیش گفت: روند بازدید‌های دوره‌ای و نظارت بر رعایت الزامات ایمنی در اماکن مختلف کیش در طول سال ادامه خواهد داشت و در کنار فعالیت‌های عملیاتی، بخش پیشگیری و نظارت ایمنی نیز با جدیت دنبال می‌شود.