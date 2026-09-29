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مدیر آتشنشانی و خدمات ایمنی شرکت عمران، آب و خدمات کیش از اجرای طرح پایش ایمنی اماکن پر تردد با انجام ۵۷۰ نوبت بازدید ایمنی در سه ماه تابستان امسال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، سهراب رضایی، گفت: بازدیدها با هدف پیشگیری از حوادث، شناسایی نواقص ایمنی و بررسی شرایط لازم برای صدور و تمدید مجوزهای ایمنی انجام شده است.
او با اشاره به برنامه ریزی برای ارتقای سطح ایمنی اماکن عمومی و پرتردد کیش، افزود: بخشی از بازدیدها در قالب دورهای و نظارتی انجام شد و کارشناسان آتشنشانی، وضعیت عمومی ایمنی اماکن، تجهیزات اعلام و اطفای حریق، مسیرهای خروج اضطراری، دسترسی خودروهای آتشنشانی، تجهیزات مقابله با حریق و سایر الزامات ایمنی را بررسی کردند.
رضایی گفت: بخش دیگری از بازدیدها نیز مربوط به فرآیند صدور و تمدید مجوزهای ایمنی بود که در این موارد، شرایط و الزامات ایمنی اماکن بر اساس ضوابط مربوطه بررسی و با وجود نقص، موارد لازم برای اصلاح و رفع نواقص به مسئولان مجموعهها اعلام شد.
مدیر آتشنشانی و خدمات ایمنی شرکت عمران، آب و خدمات کیش، گفت: در سه ماه تابستان، ۲۸۵ نوبت بازدید ایمنی از هتلها، مراکز پذیرایی، تجاری، اداری، صنعتی، سولهها و انبارها و ۷۴ نوبت بازدید دورهای از مدارس و نانواییها، ۸۱ نوبت بازدید در ارتباط با تأییدیه ایمنی پایانکار، صدور مجوز ساخت و تغییر بنا و تمدید پایانکار انجام شده است.
سهراب رضایی، افزود: صدور اخطار ایمنی در مواردی که در جریان بازدیدها نواقص یا موارد نیازمند اصلاح شناسایی شد، به مسئولان اماکن اعلام و در ادامه، ۱۳۰ نوبت بازدید مجدد نیز برای پیگیری و بررسی روند رفع نواقص انجام گرفت.
او با تأکید بر اهمیت توجه مسئولان اماکن به الزامات ایمنی خاطرنشان کرد: هدف از بازدیدهای ایمنی، صرفاً بررسی وضعیت موجود نیست، بلکه تلاش میکنیم با شناسایی بهموقع نواقص و ارائه تذکرات و الزامات لازم، شرایطی فراهم شود که احتمال وقوع حادثه کاهش پیدا کند و با بروز حادثه نیز امکان واکنش سریع و مؤثر فراهم باشد.
رضایی، خاطرنشان کرد: اماکن گردشگری، بازارها، مراکز تجاری و سایر مجموعههای پرتردد به دلیل حضور همزمان تعداد زیادی از شهروندان و گردشگران، نیازمند توجه مستمر به موضوع ایمنی هستند و آتشنشانی و خدمات ایمنی شرکت عمران، آب و خدمات کیش این موضوع را در برنامههای نظارتی خود دنبال میکند.
مدیر آتشنشانی و خدمات ایمنی شرکت عمران، آب و خدمات کیش گفت: روند بازدیدهای دورهای و نظارت بر رعایت الزامات ایمنی در اماکن مختلف کیش در طول سال ادامه خواهد داشت و در کنار فعالیتهای عملیاتی، بخش پیشگیری و نظارت ایمنی نیز با جدیت دنبال میشود.