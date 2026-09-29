به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در این روز ۲۴۴ هزار و ۶۲ تن سیمان در تالار سیمان روی تابلو می‌رود.

۱۷۳ هزار و ۳۸۷ تن محصول شامل ۸۵ هزار تن کلینکر، ۵۴ هزار و ۱۵۰ تن سیمان، ۱۳ هزار و ۱۰۷ تن قیر، ۱۰ هزار تن مواد شیمیایی، ۶ هزار تن گوگرد، ۵ هزار تن فولاد و ۱۳۰ تن عایق رطوبتی در تالار صادراتی کیش عرضه می‌شود.

همچنین تالار پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی میزبان عرضه ۱۲۱ هزار و ۸۸۲ تن محصول شامل ۸۰ هزار و ۷۶۲ تن مواد پلیمری، ۱۵ هزار تن لوب کات، ۱۰ هزار و ۲۰۰ تن قیر، ۱۰ هزار تن گوگرد و ۵ هزار و ۹۲۰ تن مواد شیمیایی است.

در تالار صنعتی و معدنی هم ۴۰ هزار و ۴ تن محصول عرضه می‌شود. این محصولات شامل ۳۸ هزار و ۹۷۴ تن فولاد، ۵۱۰ تن مس، ۲۲۰ تن آلومینیوم، ۲۲۰ تن کنسانتره مولیبدن و ۸۰ تن مولیبدن می‌شود.

امروز همچنین ۱۰ هزار و ۳۷۲ تن محصول هم در تالار فرعی عرضه می‌شود.