عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، با اشاره به کاهش صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور ، بازار کشورهای آسیای میانه و اوراسیا را فرصت ارزنده ای برای ارز آوری غیرنفتی حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی دانست و از امضای ۴ تفاهم‌نامه ساختمانی و پیشنهاد معافیت مالیاتی ۲۰ ساله برای شرکت‌های ایرانی در قزاقستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ایرج رهبر با اشاره به دستاوردهای اعزام هیئت تجاری به قزاقستان گفت : هیئت اعزامی به نمایشگاه صنعت ساختمان قزاقستان شامل ۶ شرکت ساختمانی، انبوه‌سازی و خدمات آزمایشگاهی بود که دستاوردهای ملموسی داشت به طوریکه منجر به امضای ۴ تفاهم‌نامه همکاری میان فعالان ایرانی و گروه‌های مشاور و شرکت‌های روسی - قزاق شد.

رهبر با اشاره به استقبال طرف قزاق از فناوری و مصالح ایرانی گفت : پس از ارائه فناوری ساخت مسکن با چاپگر سه‌بعدی توسط شرکتهای ایرانی کارشناسان و سازمان های قزاقستانی استقبال ویژه ای از ارائه تیم ایرانی کردند و تقاضای بالا برای خرید سنگ‌های ساختمانی با وجود نوسانات ارزی داشتند.

وی به مدل همکاری جدید با طرف های قراق اشاره داشت و گفت : برای اجرای پروژه‌ها بر پایه خدمات اجرایی و مهندسی مشترک (بدون الزام به سرمایه‌گذاری اولیه ریالی- ارزی از سوی شرکت‌های ایرانی) توافق شد به طوری که رئیس منطقه آزاد قزاقستان ضمن درخواست حضور فعال‌تر ایران، برای سرمایه گذاری در منطقه آزاد خورگوس مرز قزاقستان و چین ؛ بسته حمایتی شامل اعطای زمین رایگان جهت تأسیس دفتر و معافیت مالیاتی ۲۰ ساله برای استقرار تولیدکنندگان ایرانی را پیشنهاد داده است.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران از پای کار بودن کنسولگری ایران در قزاقستان برای هماهنگی جلسات B2B با کارآفرینان و مدیران ارشد دولتی قزاقستان تشکر کرد و پیشنهاد تأسیس دفتر دائمی بخش خصوصی در آستانه را داشت .

رهبر با اشاره به تلاش یکی از کارآفرینان باسابقه ایرانی در مجهز کردن ساختمانی چندطبقه در نزدیکی کاخ ریاست‌جمهوری قزاقستان گفت : این ساختمان آماده واگذاری اشتراکی به بخش‌های مختلف (ساختمان، صنعت، صنایع غذایی) همراه با خدمات مترجمی و حقوقی است.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در پایان خطاب به رئیس اتاق تهران تأکید کرد که اعزام هیئت‌های تجاری نباید «هزینه» تلقی شود، بلکه سرمایه‌گذاری ضروری برای احیای سهم ارزآوری خدمات فنی و مهندسی کشور است.

قزاقستان با برخورداری از پروژه‌های گسترده در توسعه میادین نفت و گاز، فرآورش، پتروشیمی و نوسازی پالایشگاه‌ها، بازار قابل‌توجهی برای تجهیزات، قطعات و خدمات تخصصی ایجاد کرده است.