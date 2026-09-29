رییس هیات ورزشی اسکیت شهرستان اندیمشک استان خوزستان گفت: اسکیت‌بازان این شهرستان با وجود استعداد و توانمندی از شرایط حرفه‌ای و زیرساخت‌های مناسب از جمله پیست استاندارد محروم هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رضا باجوروند با اشاره به فعالیت ۱۵۰ اسکیت باز از سطوح مبتدی تا حرفه‌ای در اندیمشک بیان کرد: ورزشکاران اسکیت‌باز این شهرستان هم اکنون در ۲ فضای غیرایمن و غیرمحصور شامل پارکینگ مجموعه ورزشی شهید سروندی و پارکینگ مجموعه ورزشی چهارم آذر مشغول تمرین و فعالیت هستند.

وی با اشاره به فعالیت ورزشکاران مستعد در رشته اسکیت افزود: کسب ۱۵ مقام استانی و راهیابی چهار ورزشکار اندیمشک به مسابقات کشوری اسکیت نشان از ظرفیت‌های فراوان در این شهرستان است.

باجورند گفت: ورزشکاران این شهرستان با وجود محدودیت‌های مالی و بضاعت اندک هیات در مسابقات مختلف استانی و کشوری عملکرد قابل توجهی به نمایش گذاشته‌اند که تقویت و استمرار این مسیر نیاز به حمایت مسوولان دارد.

رییس هیات ورزشی اسکیت اندیمشک، پیست استاندارد را مهمترین مطالبه اسکیت بازان اندیمشک عنوان و تصریح کرد: فراهم کردن امکانات و در اختیار قرار دادن فضای استاندارد به ورزشکاران این رشته بدون تردید موجب رشد و موفقیت‌های چشمگیر بیشتری از سوی اسکیت‌بازان شهرستان خواهد شد.

اندیمشک میزبان مسابقات اسکیت سرعت قهرمانی خوزستان شد

باجورند با بیان اینکه توسعه فعالیت‌های اسکیت در اندیمشک به طور جدی در حال پیگیری است، گفت: میزبانی از مسابقات استانی و چندجانبه یکی از فرصت‌های مهم برای کسب تجربه و ارتقای فنی ورزشکاران است که با پیگیری‌های انجام شده در این راستا برگزاری مسابقات اسکیت سرعت قهرمانی خوزستان به میزبانی این شهرستان نهایی شد.

وی ادامه داد: سرعت قهرمانی خوزستان ماده ۲۰۰ متر در ۲ بخش آقایان و بانوان در تمام رده‌های سنی ۲۴ مهرماه به میزبانی اندیمشک برگزار می‌شود.

باجورند با بیان اینکه تمهیدات گسترده‌ای برای برگزاری هر چه باکیفیت تر این مسابقات در حال انجام است، اظهارکرد: میزبانی این مسابقات در معرفی ظرفیت‌های اسکیت اندیمشک و ارتقای سطح کیفی این رشته ورزشی این شهرستان نقش کلیدی دارد.

ورزش اسکیت دارای رشته‌های متنوعی از جمله اسکیت سرعت، هنری، هاکی، رولبال، فری استایل، رولر دانهیلر و رولر دربی است. این رشته‌ها شامل مجموعه‌ای از فعالیت‌ها و سبک‌های مختلف است که هر کدام دارای ویژگی‌ها و تکنیک‌های منحصر به فرد خود هستند.

اسکیت سرعت یکی از رشته‌های المپیکی است که در آن ورزشکاران با استفاده از اسکیت‌های خطی بر روی پیست‌های مخصوص مسابقه می‌دهند. این رشته نیازمند تکنیک‌های خاص و تمرینات فشرده است. مسابقات اسکیت سرعت در مسافت‌های مختلف برگزار می‌شود و ورزشکاران باید تعادل، قدرت و سرعت بالایی داشته باشند.

بیش از ۲۵۰ هزار خوزستانی به صورت سازمان یافته در رشته‌های مختلف ورزشی فعالیت می‌کنند که نیمی از این جمعیت را بانوان تشکیل می‌دهند.