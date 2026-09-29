با حضور دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قم در بند مالی زندان مرکزی، درخواست‌ها و مشکلات زندانیان بررسی و زمینه آزادی ۱۷ زندانی واجد شرایط جرایم غیرعمد با بهره‌گیری از ارفاقات ویژه قضایی فراهم شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قم با حضور در بند مالی زندان مرکزی این شهر، به صورت مستقیم درخواست‌های قضایی و مشکلات زندانیان را بررسی کرد که در نتیجه این اقدام، شرایط آزادی ۱۷ زندانی واجد شرایط جرایم غیرعمد فراهم شد.

در این برنامه، با بررسی وضعیت زندانیان و با لحاظ ارفاقات ویژه قضایی، شرایط آزادی ۱۷ نفر از زندانیان واجد شرایط جرایم غیرعمد فراهم شد تا این افراد پس از طی مراحل قانونی، به آغوش خانواده‌های خود بازگردند.

در جریان این برنامه همچنین برای ۱۳۳ زندانی واجد شرایط، ارفاقات قانونی از جمله آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات، استفاده از پابند الکترونیکی، اشتغال به کار در قالب رأی باز و مرخصی در نظر گرفته شد.

این اقدام در راستای تأکیدات رئیس قوه قضائیه بر رسیدگی مستمر به درخواست‌های قضایی زندانیان و بررسی میدانی مسائل آنان انجام شد و بر تسهیل دسترسی زندانیان واجد شرایط به ظرفیت‌های قانونی و قضایی تأکید داشت.

مدیرکل زندان‌های استان قم نیز با تأکید بر ضرورت تداوم تعامل و همکاری میان مجموعه زندان‌ها و دستگاه قضایی، این تعامل را در شناسایی زندانیان واجد شرایط و فراهم کردن زمینه بهره‌مندی آنان از ارفاقات قانونی مؤثر دانست.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسین بنیادی کاهش جمعیت کیفری را در کنار رعایت حقوق شاکیان و اجرای دقیق احکام قضایی، از اولویت‌های مهم سیاست‌های اصلاحی و تربیتی سازمان زندان‌ها عنوان کرد.

وی بر ضرورت استفاده هدفمند از ظرفیت‌های قانونی برای حمایت از زندانیان واجد شرایط و کمک به بازگشت آنان به جامعه و خانواده تأکید کرد.