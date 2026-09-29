وزیر امور خارجه کشورمان در روز پایانی نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک با همتایان و مقامات دیگر کشور‌ها دیدار کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک؛ سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه در ادامه رایزنی‌های خود با وزرای امور خارجه و مقامات کشور‌های حاضر در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک دیدار کرد.

دیدار وزیرخارجه کشورمان با وزیر خارجه سریلانکا

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و وزیر امور خارجه سریلانکا در حاشیه هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک دیدار کردند.

دیدار وزیر امور خارجه با دبیرکل سازمان ملل متحد در نیویورک سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در حاشیه اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک با آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد دیدار و گفت‌و‌گو کرد.