به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، مراسم قرعه‌کشی رقابت‌های کشتی آزاد بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، امروز در شهر ناگویا ژاپن برگزار شد و نمایندگان کشورمان حریفان خود را شناختند.

قرعه نمایندگان ایران در این مسابقات به شرح زیر است:

وزن ۵۷ کیلوگرم: در این وزن که ۲۱ کشتی گیر حضور دارند، علی مؤمنی در دور نخست به مصاف آیال بلولیوبسکی از تاجیکستان می‌رود.

وزن ۶۵ کیلوگرم: در این وزن که ۱۹ نفر ثبت نام کرده‌اند، عباس ابراهیم‌زاده در دور نخست به مصاف چارلز دیلوکشان از سریلانکا می‌رود و در صورت پیروزی، در مرحله یک‌چهارم نهایی با برنده دیدار سوجیت کالکال از هند و سمیرالدین زازی از افغانستان سرشاخ خواهد شد.

وزن ۷۴ کیلوگرم: در این وزن که ۱۴ نفر شرکت کرده‌اند، یونس امامی در دور نخست به مصاف رازامبک جمال‌اف از ازبکستان می‌رود و در صورت پیروزی، در مرحله یک‌چهارم نهایی با برنده دیدار جاگلان از هند و تومور اوچیر از مغولستان روبه‌رو خواهد شد.

وزن ۸۶ کیلوگرم: در این وزن که ۱۶ نفر حضور دارند، محمد نخودی در دور نخست به مصاف ربیع ابوعریاله از فلسطین می‌رود و در صورت پیروزی، در مرحله یک‌چهارم نهایی با برنده دیدار لی از کره‌جنوبی و چیران‌اوات از تایلند روبه‌رو خواهد شد.

وزن ۹۷ کیلوگرم: در این وزن که ۱۴ نفر شرکت کرده‌اند، امیرعلی آذرپیرا در دور نخست به مصاف محمد گلزار از پاکستان می‌رود و در صورت پیروزی، در مرحله یک‌چهارم نهایی با برنده دیدار آرش یوشیدا از ژاپن و ریتی هنگ از کامبوج سرشاخ خواهد شد.

وزن ۱۲۵ کیلوگرم: در این وزن که ۱۲ نفر ثبت نام کرده است، امیرحسین زارع در دور نخست به مصاف یاماموتو از ژاپن می‌رود و در صورت پیروزی، در مرحله بعد به مصاف ساپاروف از ترکمنستان می‌رود.