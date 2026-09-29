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ارتقای استاندارد محصوللات کشاورزی با صدور شناسه

تاکنون برای ۶۰۰ محصول کشاورزی کد شناسه صادر شده است. به گفته مدیرکل محیط زیست و امور فناوری وزارت جهاد کشاورزی، بهره‌برداران برای دریافت این شناسه باید به سامانه برخط یکتا مراجعه کنند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۷/۰۷- ۰۹:۴۶
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برچسب ها: کد شناسه ، محصولات کشاورزی ، استاندارد محصولات کشاورزی
 