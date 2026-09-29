ارتقای استاندارد محصوللات کشاورزی با صدور شناسه

تاکنون برای ۶۰۰ محصول کشاورزی کد شناسه صادر شده است. به گفته مدیرکل محیط زیست و امور فناوری وزارت جهاد کشاورزی، بهره‌برداران برای دریافت این شناسه باید به سامانه برخط یکتا مراجعه کنند.