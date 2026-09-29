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رئیس اداره صمت بروجرد از کشف و ضبط ۱۳۰ کیسه آرد تاریخگذشته در بازرسی از ۶ واحد نانوایی آزادپز این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، حسین عالینژاد اظهارکرد: در راستای تشدید نظارت بر فعالیت واحدهای نانوایی و صیانت از حقوق مصرفکنندگان، بازرسی از ۶ واحد نانوایی آزادپز در شهرستان بروجرد انجام شد که در آن ۱۳۰ کیسه آرد تاریخگذشته کشف و ضبط شد.
وی افزود: ارزش ریالی آردهای کشفشده بر اساس نظر کارشناسان دو میلیارد و ۲۱۰ میلیون ریال برآورد شده است.
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت بروجرد با اشاره به تخلفات شناساییشده در این بازرسیها تصریح کرد: کمفروشی، گرانفروشی، نداشتن مجوز فعالیت، استفاده از آرد خارج از شبکه و استفاده از مواد افزودنی غیرمجاز از جمله تخلفات ثبتشده برای واحدهای مورد بازرسی بوده است.
عالینژاد تأکید کرد: پرونده تخلفات واحدهای متخلف برای رسیدگی قانونی به مراجع ذیصلاح ارجاع خواهد شد.