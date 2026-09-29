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مدیریت بحران کشاورزی ویژه پدیده النینو در ۷۳ مرکز جهاد کشاورزی مازندران، آموزش داده شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، سرپرست مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی مازندران، از اجرای گسترده برنامههای آموزشی و ارائه مبانی مدیریت بحران در ۷۳ مرکز جهاد کشاورزی استان به منظور آمادگی بهرهبرداران در مواجهه با پدیده اقلیمی «النینو» خبر داد.
مهدی خلیلی با بیان اینکه سیاست اصلی مدیریت ترویج، ارتقای تابآوری بخش کشاورزی در برابر تغییرات جوی است گفت: با هدف کاهش خسارات احتمالی ناشی از پدیده النینو، سرفصلهای آموزشی ویژهای با محوریت مدیریت بحران در ۷۳ مرکز جهاد کشاورزی سراسر استان تدوین و به کشاورزان ارائه شده است.
وی افزود: کارشناسان پهنه در این مراکز، آموزش راهکارهای حفاظت از باغات، مزارع و تأسیسات تولیدی در برابر نوسانات شدید جوی و بارشهای احتمالی به بهرهبرداران منتقل کردهاند تا کشاورزان با دانش کافی درباره شرایط پیشرو اقدام کنند.
سرپرست مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی مازندران گفت: در کنار آموزشهای چهرهبهچهره، مجموعهای از اطلاعیههای ترویجی و توصیههای فنی با تکیه بر هشدارهای هواشناسی کشاورزی تهیه شده است که این دستورالعملها با توزیع فیزیکی در مناطق روستایی و مراکز دهستانها، در فضای مجازی نیز برای دسترسی سریع و بیشتر جامعه بهرهبرداران نشر داده شد.
خلیلی تاکید کرد: این برنامهها با هدف اطمینان از دریافت توصیههای حفاظتی برای بهرهبرداران در دورترین نقاط استان اجرا شد و شبکه ترویج کشاورزی با بهرهگیری از همه ابزارهای اطلاعرسانی، تلاش میکند تا کشاورزان مازندرانی با آمادگی کامل و پیشبینیهای دقیق، با شرایط جوی پیشرو مواجه شوند.
آب و هوای معتدل خزری جلگههای غربی و مرکزی استان تا کوهپایههای شمالی البرز را شامل میشود که در آن به دلیل کمی فاصله کوهستان و دریا، رطوبت تجمع یافته و به بارشهای قابل ملاحظه و دمای معتدل منجر میشود.
آب و هوای مازندران از ۲ نوع معتدل در دامنههای البرز تا سرد در قلل و ارتفاعات بالاتر از سه هزار متر متغیر است. کاهش میزان بارندگی سالیانه، کاهش میانگین درجه حرارت ماهانه، زمستانهای سرد همراه با یخبندانهای طولانی و تابستانهای کوتاه از ویژگیهای مناطق کوهستانی مازندران است.