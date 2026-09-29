به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، مدیرعامل موسسه آرامستان مراغه گفت: به منظور توسعه آرامستان گلشن زهرای این شهر، سید حیدر عطار موسوی یک قطعه زمین ۲۰ هکتاری به ارزش بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان اهدا کرد.

اکبر حیدروش افزود: اهدای این زمین در کنار کمک به توسعه آرامستان، فضایی مطلوب برای خدمات رسانی به خانواده‌های متوفیان فراهم خواهد کرد.

وی اضافه کرد: اقدام ارزشمند این خیّر، الگویی از همدلی میان خیران و نهاد‌های خدماتی است که نشان از اهمیت نگاه انسانی به خدمات آرامستان دارد.

به گفته مدیرعامل آرامستان گلشن زهرای مراغه، با زمین اهدایی این خیّر کل مساحت آرامستان گلشن زهرا به ۱۰۰ هکتار افزایش یافت.

وی افزود: توسعه فضای آرامستان و بهبود کیفیت خدمات در این حوزه، همواره یکی از اولویت‌های اصلی هیات امنا بوده است.

اکبر حیدروش ضمن قدردانی از خیران از آنها خواست تا در مسیر بهبود و توسعه موسسه آرامستان گلشن زهرا با این موسسه همکاری کنند.