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مدیرکل دامپزشکی خراسان شمالی از تداوم اقدامات پیشگیرانه علیه بیماری هاری و واکسیناسیون رایگان ۱۶ هزار و ۵۰۰ قلاده سگ گله و نگهبان در مناطق مختلف استان در یک سال گذشته خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، حمید رمضانی گفت: هاری یکی از مهمترین و خطرناکترین بیماریهای مشترک بین انسان و حیوان است که به دلیل ماهیت ویروسی، سرعت پیشرفت بیماری و میزان کشندگی بسیار بالا، از اهمیت ویژهای در حوزه سلامت عمومی برخوردار است.
وی افزود: این بیماری یک بیماری ویروسی دستگاه عصبی مرکزی است که عمدتا از طریق گزش یا تماس حیوان آلوده با انسان و سایر حیوانات منتقل میشود و در صورت بروز علائم بالینی، بیماری تقریباً همیشه منجر به مرگ خواهد شد؛ بنابراین پیشگیری، شناسایی بهموقع موارد مشکوک و انجام اقدامات بهداشتی پس از مواجهه، اهمیت بسیار زیادی دارد.
مدیرکل دامپزشکی خراسان شمالی با بیان اینکه پیشگیری از هاری نیازمند همکاری دستگاههای متولی و مشارکت مردم است، تصریح کرد: واکسیناسیون حیوانات حساس، بهویژه سگهای گله و نگهبان، کنترل جمعیت سگهای بدون صاحب، افزایش آگاهی عمومی و گزارش سریع موارد مشکوک، از مهمترین راهکارهای کنترل و کاهش خطر انتقال این بیماری محسوب میشود.
وی گفت: سگهای گله و نگهبان به دلیل ارتباط مستمر با دامداران، دامها و محیطهای روستایی و عشایری، همچنین رفتوآمد در مراتع و مناطق پیرامونی، از اهمیت ویژهای در برنامههای کنترل هاری برخوردارند و واکسیناسیون آنها میتواند در کاهش خطر انتقال بیماری به دام، انسان و سایر حیوانات نقش موثری داشته باشد.
مدیرکل دامپزشکی خراسان شمالی خاطرنشان کرد: اکیپهای دامپزشکی با حضور در مناطق هدف و با اولویت مناطق روستایی، عشایری و دامداریها، اقدامات لازم برای شناسایی، واکسیناسیون و ایمنسازی سگهای گله و نگهبان را انجام میدهند و این روند در چارچوب برنامههای پیشگیرانه دامپزشکی ادامه خواهد داشت.
رمضانی با تاکید بر اینکه واکسیناسیون بهموقع حیوانات یکی از مهمترین حلقههای پیشگیری از هاری است، از دامداران و صاحبان سگهای گله و نگهبان خواست همکاری لازم را با اکیپهای دامپزشکی داشته باشند و از نگهداری سگهای فاقد واکسیناسیون و سوابق بهداشتی خودداری کنند.
مدیرکل دامپزشکی خراسان شمالی با تاکید بر اینکه مقابله با هاری نیازمند همکاری و مسئولیتپذیری همگانی است، از مردم خواست هرگونه گزش، رفتار غیرطبیعی حیوان، تلفات مشکوک یا مشاهده حیوانات مشکوک به هاری را در کوتاهترین زمان ممکن به شبکههای دامپزشکی شهرستانها و سامانه ۱۵۱۲ اطلاع دهند تا اقدامات لازم برای بررسی، کنترل و پیشگیری از گسترش بیماری انجام شود.