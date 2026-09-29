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امام جمعه نقده، با تأکید بر مسئولیت رسانهها در ارتقای سطح آگاهی جامعه، صدا و سیمای مرکز مهاباد را ظرفیتی کمنظیر برای معرفی فرهنگ منطقه و تقویت وحدت میان اقوام و مذاهب دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، حجتالاسلام ستارزاده، در دیدار با علی عیسیزاده، مدیرکل صدا و سیمای مهاباد، با اشاره به تحولات منطقهای، رسانه ملی را عامل اصلی در پیشگیری از نفوذ دشمن و افزایش بینش مخاطبان دانست.
امام جمعه نقده با عنوان اینکه صدا و سیما محور اصلی جهاد تبیین است، افزود: در مواجهه با چالشهای امنیتی، رسانه ملی با روایتگری درست و حضور بهموقع، نقش ارزشمندی در حفظ آرامش و انسجام اجتماعی ایفا کرده است.
او همچنین از عملکرد مرکز مهاباد در پوشش رویدادهای مهم و تولید برنامههای متنوع برای معرفی آداب و رسوم منطقه قدردانی کرد.
در ادامه این دیدار، مدیرکل صدا و سیمای مهاباد، ضمن یادآوری رشادتهای نیروهای مسلح در دوران دفاع مقدس، بر اهمیت تولید محتوای وحدتبخش تأکید کرد.
وی گفت: مرکز مهاباد با تمرکز بر موضوع وحدت و همبستگی، تلاش میکند از طریق برنامههای معارفی، فرهنگ غنی اسلامی-ایرانی را ترویج دهد.
عیسیزاده همچنین با اشاره به نقش ارزشمند روحانیون در ارتقای سطح کیفی برنامهها، از همکاری و همفکری علما با مرکز صدا و سیما برای تقویت بینش مذهبی مردم قدردانی کرد.