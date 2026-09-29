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نمایش «آن سوی شط» به نویسندگی و کارگردانی سیدکاظم عباسزاده بافقی، همزمان با هفته دفاع مقدس در سالن پردیس هنر بافق روی صحنه میرود؛ نمایشی که روایتگر فداکاری جوانان و نوجوانانی است که در روزهای آغازین جنگ تحمیلی با ایستادگی در برابر نیروهای بعثی، اطلاعات ارزشمندی از تحرکات و تجهیزات دشمن و میدانهای مین به دست آوردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، سیدکاظم عباسزاده بافقی، نویسنده و کارگردان نمایش «آن سوی شط» گفت: داستان این نمایش درباره گروهی از جوانان و نوجوانان یک روستا است که در ابتدای جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، در کنار کدخدای روستا در برابر نیروهای بعثی ایستادگی میکنند.
وی افزود: این جوانان و نوجوانان با شناسایی تحرکات دشمن، اطلاعات قابل توجهی درباره تانکها و تجهیزات نیروهای بعثی به دست میآوردند و با شناسایی و گزارش میدانهای مین، نقش مؤثری در انتقال اطلاعات از منطقه نبرد ایفا میکردند.
عباسزاده بافقی ادامه داد: اطلاعات جمعآوریشده از سوی این جوانان و نوجوانان برای شهید مصطفی چمران ارسال میشد و در روند شناسایی و مقابله با نیروهای دشمن مورد استفاده قرار میگرفت.
کارگردان نمایش «آن سوی شط» با اشاره به عوامل اجرایی این اثر گفت: در اجرای این نمایش ۱۰ نفر حضور دارند که ۶ نفر از آنان بازیگران نمایش هستند و سایر عوامل نیز در بخشهای فنی از جمله نورپردازی و افکت فعالیت میکنند.
وی بیان کرد: این نمایش به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس آماده شده و به مدت ۱۰ شب در سالن پردیس هنر بافق برای علاقهمندان به روی صحنه میرود.
عباسزاده بافقی با تأکید بر اهمیت آشنایی نسل جوان با رشادتهای دوران دفاع مقدس گفت: هدف ما این است که جوانان و نوجوانان با تماشای این نمایش با بخشی از فداکاریهای همنسلان خود در سال ۱۳۵۹ آشنا شوند؛ نسلی که با ایستادگی و مقاومت، در حفظ امنیت و آرامش کشور نقشآفرینی کردند.
نمایش «آن سوی شط» با محوریت مقاومت، ایستادگی و نقش جوانان و نوجوانان در روزهای آغازین دفاع مقدس، به مناسبت هفته دفاع مقدس در بافق اجرا میشود.