استاندارد جدید ملی سبوس‌گیری برای سنگک ۶ و بربری ۱۲ و تافتون و لواش ۱۰ درصد تعیین شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، وزارت صنعت، معدن و تجارت با صدور نامه‌ای به مدیران کل غله و خدمات بازرگانی استان‌ها، اصلاحیه ۲ استاندارد ملی شماره ۱۰۴۰۸ را ابلاغ کرد و بر این اساس، درصد سبوس‌گیری آرد مصرفی چهار نوع نان اصلی کشور مشخص شد.

بر اساس این ابلاغیه و بر پایه تصمیمات نشست کارگروه ملی ساماندهی گندم، آرد و نان کشور، درصد سبوس‌گیری آرد مصرفی چهار نوع نان اصلی به این شرح تعیین شده است: نان سنگک ۶ درصد، نان بربری ۱۲ درصد و نان تافتون و لواش ۱۰ درصد که از تاریخ ۱۴۰۵/۷/۲ لازم‌الاجرا است.

همچنین از مدیران کل استان‌ها خواسته شده تا موضوع را به نحو مقتضی به کارخانجات آردسازی ابلاغ کنند تا اقدامات لازم برای اجرای استاندارد مذکور و درج درصد‌های سبوس‌گیری جدید روی کیسه‌های آرد انجام شود.