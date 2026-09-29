بنا بر اعلام مرکز پایش کیفی هوای کشور، صبح امروز سه شنبه هفتم مهر ماه آلودگی هوا در شهر‌های شوش، اندیمشک، شوشتر و گتوند در وضعیت قرمز و نارنجی آلودگی هوا قرار گرفت.

آلودگی هوا در چهار شهر شوش، اندیمشک، شوشتر و گتوند استان خوزستان |۵ مهر ۱۴۰۵

آلودگی هوا در چهار شهر شوش، اندیمشک، شوشتر و گتوند استان خوزستان |۵ مهر ۱۴۰۵

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، شاخص کیفی هوا در ساعت ۹ صبح امروز سه شنبه هفتم مهر ماه در شهر‌های شوش ۱۵۷، اندیمشک ۱۵۴ و شوشتر به ۱۵۳ AQI رسید که نشان دهنده ناسالم بودن هوا برای تمامی گروه‌های سنی (قرمز) است.

این میزان در شهر‌های گتوند ۱۲۶ AQI ثبت شد که نشان دهنده ناسالم بودن هوا برای گروه‌های حساس (نارنجی) است.