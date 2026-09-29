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روابط عمومی پردیس بینالمللی کیش دانشگاه تهران، اعلام کرد: نشریه تفکر طراحی (Journal of Design Thinking) پردیس بینالمللی کیش دانشگاه تهران، موفق به دریافت دو نمایه بینالمللی جدید شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران، گفت: نشریه تفکر طراحی دو نمایه جدید پایگاه های علمی بین المللی با عناوین ERIH PLUS و DOAJ را دریافت کرد.
دریافت این دو نمایه، بهویژه نمایهشدن در DOAJ بهعنوان یکی از پایگاههای معتبر بینالمللی نشریات دسترسی آزاد، گامی مهم در مسیر بینالمللیشدن نشریه و افزایش دیدهشدن آن در جامعه علمی جهانی به شمار میرود.
این دستاورد میتواند زمینه را برای ادامه مسیر ارزیابی و نمایهشدن نشریه در پایگاههای بینالمللی معتبر، از جمله Scopus، فراهم کند.
نشریه تفکر طراحی با این دستاورد، گام دیگر برای توسعه حضور بینالمللی و ارتقای جایگاه علمی خود برداشته است.