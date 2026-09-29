به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مراسم گرامیداشت شهادت سید حسن نصرالله دبیر کل فقید حزب الله لبنان بعد از نماز مغرب و عشا در رواق امام خمینی (ره) آغاز شد، این مراسم معنوی با حضور اقشار مختلف مردم و زائران بارگاه منور رضوی با قرائت ادعیه و شعرخوانی، تصویرگری چهره شهدا و تواشیح همراه بود، همچنین یکی از جانبازان جنگ تحمیلی سوم در سخنانی سید حسن نصرالله را الگوی حقیقتی پیروی از ولایت دانست.

حسین محمدی که هنگام حملات به لانچر‌های موشکی سپاه توسط دشمن آمریکایی از ناحیه دست و پا دچار قطع عضو شده بود، گفت: در جهانی زندگی می‌کنیم که سران رژیم صهیونیستی در سازمان ملل با افتخار از عملیات غیرانسانی پیجر‌ها در لبنان یاد می‌کنند و هیچ برخوردی با این جنایت نمی‌شود.

حجت الاسلام حجت عابدینی، سخنران مذهبی این مراسم نیز در سخنانی شهادت را مرگ انتخابی و شایسته اولیا الهی دانست و گفت: شهدای ما از حضرت سید الشهدا (ع) و بانوان انقلابی ما نیز از حضرت زینب (س) الگو گرفته‌اند.

ارتش رژیم صهیونیستی روز جمعه، ۶ مهر ۱۴۰۳ به مقر حزب‌الله لبنان در منطقه ضاحیه در جنوب بیروت حمله کرد. در این حمله، سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله به شهادت رسید.

همچنین عصر دیروز مراسم چهلمین سالگرد شهادت و ترور دبیر حزب جمهوری اسلامی در خراسان (شهید هاشمی‌نژاد) به دست منافقین و دومین سالگرد شهادت سید حسن نصرالله در مسجد کرامت مشهد برگزار شد.

معاون فرهنگی و زیارت استاندار خراسان رضوی در سخنانی در این مراسم گفت: شهیدان هاشمی نژاد و نصرالله هر دو از چهره‌های استوار، مقاوم و مجاهد نهضت اسلامی بودند.

حجت الاسلام علی عسکری به سخنرانی‌های افشاگرانه شهید هاشمی نژاد علیه رژیم ستم شاهی اشاره کرد و افزود: شهید هاشمی نژاد به همراه مرحوم واعظ طبسی و رهبر شهید انقلاب حضرت آیت الله خامنه‌ای سه چهره تاثیر گذار مبارزات انقلاب اسلامی در مشهد و خراسان بودند.

وی ادامه داد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی و بعد از ترور مسئولان عالی کشور توسط منافقین، شهید هاشمی نژاد به سخنرانی برای تببین جریان نفاق پرداخت و در نهایت ترور و به شهادت رسید.

حجت‌الاسلام سید عبدالکریم هاشمی‌نژاد که در سن ۲۷ سالگی به درجهٔ اجتهاد رسید مطالعات بسیار در علوم مختلف روز داشت و اکثر بحث‌ها و کلاس‌هایش غیر از حوزهٔ علمیه با قشر جوان بخصوص دانشجویان بود و برخی کتاب‌های او محصول همین کلاس‌هاست.

وی در نهضت ۱۵ خرداد جزو اولین دستگیرشدگان بود و از سال ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۷ پنج بار بازداشت شد حجت‌الاسلام هاشمی‌نژاد دبیر حزب جمهوری اسلامی در مشهد بود که هفتم مهر ۱۳۶۰ با انفجار انتحاری نارنجک توسط یکی از اعضای نفوذی منافقین در محل دفتر این حزب ترور شد و به شهادت رسید.

پیکر وی در دارالسلام حرم مطهر حضرت امام رضا (ع) به خاک سپرده شده است.