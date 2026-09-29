به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل مسعود امامی یگانه استاندار اردبیل افزود: با پیگیری‌های مستمر و جدی، ۴هزار و ۵۰۰میلیارد تومان دیگر نیز توسط دولت به حساب کشاورزان واریز شد.

استاندار اردبیل با بیان اینکه بقیه مطالبات کشاورزان تا چند روز آینده واریز می‌شود، افزود: در مرحله اول ۷هزار میلیارد تومان و در مرحله دوم ۳هزار میلیارد تومان به حساب کشاورزان واریز شده بود که امروز هم ۴هزار و ۵۰۰میلیارد تومان دیگر پرداخت شده است.