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استاندار اردبیل گفت: تاکنون ۱۴هزار و ۵۰۰میلیارد تومان معادل حدود ۸۸درصد مطالبات گندمکاران استان اردبیل در ۳ مرحله پرداخت شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل مسعود امامی یگانه استاندار اردبیل افزود: با پیگیریهای مستمر و جدی، ۴هزار و ۵۰۰میلیارد تومان دیگر نیز توسط دولت به حساب کشاورزان واریز شد.
استاندار اردبیل با بیان اینکه بقیه مطالبات کشاورزان تا چند روز آینده واریز میشود، افزود: در مرحله اول ۷هزار میلیارد تومان و در مرحله دوم ۳هزار میلیارد تومان به حساب کشاورزان واریز شده بود که امروز هم ۴هزار و ۵۰۰میلیارد تومان دیگر پرداخت شده است.