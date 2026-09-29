پخش زنده
امروز: -
نشست تخصصی دانشگاه و صنعت در جزیزه قشم برای بررسی ظرفیتهای علمی توسعه فناوری و ساخت محصولات بومی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، مدیرعامل شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی خلیج فارس گفت: در این نشست، توسعه فناوری، بومیسازی دانش فنی و تجهیزات، استفاده از ظرفیت شرکتهای دانشبنیان و تربیت نیروی انسانی متخصص از مهمترین محورهای همکاری مطرح شد.
مصطفی متدین افزود: ارتباط صنعت و دانشگاه باید از تعاملات معمول فراتر رود و به همکاریهای مسئلهمحور و دارای خروجی مشخص تبدیل شود.
وی گفت: ظرفیت علمی و تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم میتواند در حوزههایی مانند بومیسازی تجهیزات، هوش مصنوعی و تحول دیجیتال برای پاسخ به نیازهای صنعت مورد استفاده قرار گیرد.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان هرمزگان نیز گفت: دانشگاه باید از یک مجموعه صرفاً آموزشی به شریک علمی و فناورانه صنعت تبدیل شود و ظرفیت استادان، دانشجویان، آزمایشگاهها و مراکز تحقیقاتی خود را برای حل مسائل واقعی صنعت به کار گیرد.
محمدحسین رنجبر افزود: تحقیقات کاربردی، اجرای طرحهای مشترک، پایاننامههای مسئلهمحور و تربیت نیروی انسانی متناسب با نیاز صنایع نفت و پتروشیمی از مهمترین زمینههای همکاری دانشگاه و صنعت است.
وی گفت: ارزش همکاری دانشگاه و صنعت به خروجی آن وابسته است و این همکاری باید به پروژههای مشخص، فناوری، محصول، آموزش تخصصی و حل مسائل واقعی صنعت منجر شود.
بیشتربخوانید: برگزاری همایش صنایع دریایی و دریانوردی کشوردر قشم
محمد حیدری نارمندی رئیس دانشگاه آزاد واحد قشم هم گفت: ظرفیتهای علمی و آزمایشگاهی دانشگاه در حوزههای مهندسی، انرژی، محیطزیست، فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی میتواند در خدمت نیازهای صنایع قرار گیرد.
در پایان این نشست، تفاهمنامه همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم و شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی خلیج فارس با هدف توسعه همکاریهای علمی، پژوهشی و فناورانه امضاء شد.