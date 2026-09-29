به مناسبت هفته دفاع مقدس، از خانواده شهید ارتش سید مالک موسوی و ۵۴ سرباز نمونه قرارگاه منطقه‌ای کربلا نیروی زمینی سپاه در اهواز تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در این مراسم که در آستان مقدس علی ابن مهزیار اهوازی برگزار شد، مسئول نمایندگی ولی فقیه در قرارگاه منطقه‌ای کربلا نیروی زمینی سپاه گفت: ایمان و بندگی رزمندگان اسلام باعث شد ایران در جنگ ۸ سال دفاع مقدس، ۱۲ روزه و ۴۰ روزه هیمنه آمریکا و متحدانش را شکستند.

حجت الاسلام طباطبایی صفات ارزشمند و پسندیده‌ای، چون اخلاص در راه خدا، مردانگی و فتوت، بخشش و صبوری و مهربانی را از صفات برجسته و نیکوی رزمندگان قافله حق برشمرد و عنوان کرد: اینکه آمریکا هرچه تلاش می‌کند وحدت و انسجام ملی ایران قوی را به هم بزند و برتری نظامی نسبت به خاک مقدس ایران پیدا کند و نتوانست و نخواهد توانست، به دلیل پیشینه دینی و مذهبی و فرهنگ غنی چند هزار ساله ایران است.

سردار حمیدرضا بهمئی، مشاور فرمانده قرارگاه منطقه‌ای کربلا و از یادگاران هشت سال دفاع مقدس، گفت: هنوز جنگ تمام نشده است؛ دشمنان که مثل صدام با محاسبات غلط وارد جنگ‌های اخیر شده بودند به دنبال تسلیم ایران بودند، اما هدایت‌های امام شهید و رهبر معظم انقلاب تمام محاسبات و برآورد‌های آنها را به هم زد.

وی ادامه داد: تمام وجود حضرت امام خمینی و قائد شهید امت حضرت امام خامنه‌ای (رحمه الله علیهما) برای حفظ اسلام و مبارزه با طاغوت بود و فرماندهی بر قلوب کردند.

سرهنگ پاسدار روح‌الله حیدریان، مسئول نیروی انسانی قرارگاه منطقه‌ای کربلا نیروی زمینی سپاه، با بیان اهداف برگزاری مراسم گرامی‌داشت روز سرباز اظهار کرد: تکریم سربازان جان‌فدای میهن اسلامی ایران قوی از رسالت‌های ویژه سپاه است؛ جوانانی که پویاترین دوره زندگی‌شان را در خدمت به ولایت و مردم شریف سپری می‌کنند.

وی افزود: در این مراسم از ۵۴ نفر از سربازان نمونه قرارگاه منطقه کربلا و رده‌های نیروی زمینی سپاه مستقر در اهواز و پایوران فعال در حوزه رفع مشکلات سربازان تجلیل به عمل آمد.

در این مراسم ضمن تجلیل از خانواده شهید ارتش سید مالک موسوی تبار از ۵۴ سرباز نمونه قرارگاه منطقه‌ای کربلا نیروی زمینی سپاه تقدیر شد.

شهید سید مالک موسوی تبار از رزمندگان مدافع وطن بود که شهریور امسال در حمله متجاوزان آمریکایی به درجه رفیع شهادت نائل آمد.