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وضعیت آب و هوای کشور ۱۴۰۵/۰۷/۰۷

سازمان هواشناسی برای ۶ استان هشدار نارنجی صادر کرده است.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۷/۰۷- ۰۹:۲۷
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برچسب ها: هواشناسی ، وضعیت آب و هوای کشور ، دمای هوا ، هشدار نارنجی
 