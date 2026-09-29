یک واحد بسته بندی و فرآوری کشمش و خشکبار در شهرستان ملکان به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، این واحد تولیدی که به همت بخش خصوصی احداث شده است روزانه ده‌ها تُن کشمش و خشکبار را پس ازفرآوری وبسته بندی به کشور‌های مختلف صادر می کند. با افتتاح این واحد تولیدی برای ده‌ها نفر شغل ایجاد شده است.

زهرا خدادادی نماینده مردم ملکان و لیلان در مجلس شورای اسلامی در مراسم بهره برداری از این واحد بسته بندی و فرآوری با تاکید بر ضرورت حل مشکلات باغداران و تولیدکنندگان کشمش بازاریابی و فروش به قیمت واقعی انگور و کشمش را خواستار شد.