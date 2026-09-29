وکالت‌نامه ناآگاهانه تام‌الاختیار و بدون مدت می‌تواند زمینه‌ساز از دست دادن سرمایه و ایجاد چالش‌های حقوقی شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ بسیاری از افراد برای انجام کار‌های اداری، فروش خودرو یا ملک، به دیگران وکالت می‌دهند یا از دیگران وکالت می‌گیرند، اما یک وکالت‌نامه ناآگاهانه می‌تواند زمینه‌ساز چالش‌های حقوقی بزرگ شود.

سه نکته حیاتی پیش از امضای وکالت‌نامه در دفترخانه:

۱. انحلال وکالت با فوت، جنون یا حجر

برخلاف تصور عمومی، اگر موکل (کسی که وکالت داده) فوت کند یا مجنون یا محجور شود، وکالت‌نامه بلافاصله باطل است؛ اگر پس از فوت موکل، وکیل اقدام به فروش ملک یا معامله کند، آن معامله غیرقانونی و در دادگاه قابل ابطال است.

۲. حدود اختیارات وکیل را محدود کنید

هرگز برای امور ملکی یا بانکی، «وکالت‌نامه تام‌الاختیار» ندهید، مگر در موارد بسیار خاص؛ دقیقاً بنویسید که وکیل اجازه انجام چه کاری را دارد (مثلاً فقط پیگیری امور اداری شهرداری) و حق انجام چه کار‌هایی را ندارد (مثلاً حق فروش، حق صلح، حق دریافت ثمن معامله).

۳. وکالت، مالکیت نیست

گرفتن وکالت به معنای انتقال مالکیت ملک یا خودرو نیست؛ تا زمانی که سند رسمی در دفترخانه تنظیم نشود یا سند خودرو به شما منتقل نشود، مالک همان شخصی است که سند به نام اوست؛ وکالت فقط «اجازه انجام کار» است، نه «انتقال حق».

توصیه تخصصی:

اگر قصد دارید به کسی وکالت بدهید، حتماً از سردفتر بخواهید «مدت اعتبار» وکالت‌نامه را مشخص کند (مثلاً یک ماهه یا سه ماهه). وکالت‌نامه‌های بلاعزل یا بدون مدت، خطرپذیری حقوقی بزرگی به همراه دارند؛ پیش از امضا، متن وکالت‌نامه را دقیق بخوانید؛ دفترخانه وظیفه دارد متن کامل را برای شما قرائت کند.