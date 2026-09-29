دویست و دوازدهمین شب از حضور متحد و حماسی مردم در سنگر خیابان

دویست و دوازده شب از حضور حماسی مردم در میادین و خیابان‌ها می‌گذرد. مردمی که با حضوری مقتدرانه پشتیبان نیرو‌های مسلح هستند و پیام اتحاد و پایداریشان را به گوش جهانیان می‌رسانند.