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دویست و دوازدهمین شب از حضور متحد و حماسی مردم در سنگر خیابان

دویست و دوازده شب از حضور حماسی مردم در میادین و خیابان‌ها می‌گذرد. مردمی که با حضوری مقتدرانه پشتیبان نیرو‌های مسلح هستند و پیام اتحاد و پایداریشان را به گوش جهانیان می‌رسانند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۷/۰۷- ۰۹:۲۲
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برچسب ها: اجتماعات مردمی ، دفاع از وطن ، اتحاد و انسجام ملت
 