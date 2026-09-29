دو کانال آب‌بر کشاورزی در روستا‌های سنجابی و جعفربیگی بخش خاوه دلفان و چند طرح اشتغال‌زایی بسیج سازندگی به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مدیر جهاد کشاورزی دلفان گفت: دو کانال آب‌بر کشاورزی در روستا‌های سنجابی و جعفربیگی بخش خاوه شهرستان دلفان و چند طرح اشتغال‌زایی بسیج سازندگی با حضور جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی افتتاح شد.

ساروقی افزود: کانال آب‌بر روستای سنجابی به طول ۵۸۶ متر و کانال روستای جعفربیگی به طول ۵۱۳ متر احداث شده که با بهره برداری از این طرح‌ها بخشی از مشکلات تأمین انتقال آب اراضی کشاورزی این مناطق رفع خواهد شد.

وی گفت: این طرح‌ها با مشارکت بسیج سازندگی سپاه ناحیه دلفان، ساکنان روستا‌ها و گروه‌های جهادی و با اعتبار سازمان بسیج سازندگی سپاه حضرت ابالفضل لرستان، در چارچوب طرح آبخیز تا جالیز و قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) اجرا شدند.