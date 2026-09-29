رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان غربی از ایجاد مرکز رشد اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی در استان خبر داد و از رشد ۵۰ درصدی اشتغال و رسیدن صادرات شرکت‌های دانش‌بنیان استان به ۱۱ میلیون دلار خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، حسن حیدری، رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان غربی، در نشست خبری با تأکید بر ضرورت مشارکت بخش خصوصی در توسعه زیرساخت‌های فناوری، از ایجاد مرکز رشد اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی در استان خبر داد.

وی اظهار کرد: آذربایجان غربی یکی از هشت استان پیشرو در کشور است که مرکز رشد اقتصاد دیجیتال را راه‌اندازی می‌کند. این مرکز بر حوزه‌هایی نظیر تولید محتوا، انیمیشن و هوش مصنوعی تمرکز خواهد داشت.

حیدری با ارائه آمار از عملکرد شرکت‌های فناور استان، گفت: «صادرات شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور آذربایجان غربی در سال جاری به ۱۱ میلیون دلار رسید. همچنین میزان اشتغال‌زایی این شرکت‌ها با رشدی ۵۰ درصدی، به ۱۲۵۷ نفر افزایش یافته است.»

وی افزود: در حال حاضر ۲۲۷ شرکت فناور و دانش‌بنیان در استان فعال هستند که از این میان ۱۱۳ شرکت با موفقیت به مرحله دانش‌بنیانی رسیده‌اند.

رییس پارک علم و فناوری با اشاره به برنامه‌های توسعه‌ای افزود: برای گسترش اکوسیستم نوآوری، مرکز رشد در دانشگاه پیام نور ایجاد، مرکز نوآوری امنیت در دانشگاه ارومیه راه‌اندازی و پردیس مشترک با دانشگاه آزاد نیز در دستور کار قرار دارد.

وی همچنین از توسعه فضای فیزیکی پارک و افزایش ظرفیت‌ها از طریق مشارکت بخش خصوصی خبر داد و تأکید کرد که با جذب منابع تبصره‌ای و صندوق پژوهش، مجموعاً حدود ۱۳۶ میلیارد تومان برای حمایت از تسهیلات و فعالیت شرکت‌های فناور در نظر گرفته شده است.