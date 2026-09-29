به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، اردوی تبیینی-فرهنگی «تا ساحل حقیقت» ویژه دانشجویان خواهر دانشگاه‌های تهران با همکاری مرکز فرهنگی دانشجویی امام و انقلاب اسلامی جهاددانشگاهی و تمرکز بر نقش مؤثر دانشجویان در گفتمان امام راحل (ره) و رهبر شهید، به میزبانی اردوگاه شهید هاشمی‌نژاد بهشهر برگزار می‌شود.

این اردو با هدف تعمیق پیوند میان نسل جوان دانشجو و اندیشه‌های بنیادین انقلاب اسلامی و با تمرکز بر نقش مؤثر دانشجویان در گفتمان امام راحل (ره) و رهبر شهید، ۱۵ تا ۱۷ مهر به میزبانی اردوگاه شهید هاشمی‌نژاد بهشهر برگزار می‌شود.

این رویداد فرصتی برای هم‌افزایی فکری و تبیین نقش دختران دانشجو در تداوم مسیر انقلاب اسلامی است که با هدف تعمیق پیوند میان نسل جوان دانشجو و اندیشه‌های بنیادین انقلاب اسلامی در نظر گرفته شده است.

در این دوره دو روزه، علاوه بر برنامه‌های تفریحی، نشست‌های تخصصی و کلاس‌های آموزشی با محوریت واکاوی مبانی فکری انقلاب اسلامی، پرسش و پاسخ‌های دانشجویی و با حضور پژوهشگران سیاسی و فرهنگی برگزار می‌شود.