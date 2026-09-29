نمایشگاه عکس «ایستاده در غبار» با محوریت بازنمایی آسیب‌های واردشده به میراث‌فرهنگی ایران در پی حملات آمریکایی ـ صهیونیستی در بافت تاریخی شهر پاتی ایتالیا برپا شد، رویدادی که با پیوند دادن خاطره بمباران‌های سال ۱۹۴۳ این شهر با زخم‌های امروز میراث‌فرهنگی ایران، به بازخوانی پیامد‌های جنگ علیه حافظه تاریخی و هویت تمدنی ملت‌ها می‌پردازد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،نمایشگاه عکس «ایستاده در غبار» در یکی از گذرگاه‌های تاریخی شهر پاتی ایتالیا، فرصتی برای بازنمایی ابعاد انسانی و فرهنگی جنگ و تامل درباره پیامد‌های ویرانگر آن بر میراث‌فرهنگی بشریت فراهم کرده است، نمایشگاهی که با عبور از مرز‌های جغرافیایی و تاریخی، روایت آسیب‌های واردشده به میراث‌فرهنگی ایران را در کنار تجربه تاریخی مردم ایتالیا از ویرانی‌های جنگ‌جهانی دوم قرار می‌دهد.

این رویداد فرهنگی در چارچوب برنامه جامع «ورطه انسان: جنگ» و با ابتکار اداره‌کل روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و همکاری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار شده و تلاش دارد از رهگذر زبان مشترک تصویر، نسبت میان جنگ، میراث‌فرهنگی، حافظه جمعی و مسئولیت جامعه جهانی در قبال حفاظت از آثار تاریخی را به بحث و تامل بگذارد.

شهر پاتی ایتالیا در تابستان سال ۱۹۴۳ میلادی، در جریان جنگ جهانی دوم و بمباران‌های نیرو‌های انگلیسی ـ آمریکایی، آسیب‌های گسترده‌ای را تجربه کرد و بخشی از میراث تاریخی و فرهنگی آن در معرض ویرانی قرار گرفت.

استقرار روایت تصویری آسیب‌های میراث‌فرهنگی ایران در شهری که زخم‌های جنگ را در حافظه تاریخی خود حفظ کرده است، زمینه‌ای معنادار برای شکل‌گیری گفت‌وگویی میان دو تجربه تاریخی فراهم می‌کند، گفت‌وگویی که در آن، میراث‌فرهنگی بخشی زنده از هویت ملت‌ها، حافظه مشترک بشریت و پیوند میان نسل‌های امروز و فردا تلقی می‌شود.

از خاطره بمباران‌های ۱۹۴۳ تا روایت آسیب‌های میراث‌فرهنگی ایران

نمایشگاه «ایستاده در غبار» با بازنمایی آثار و پیامد‌های حملات آمریکایی ـ صهیونیستی علیه میراث‌فرهنگی ایران، مخاطبان ایتالیایی و بازدیدکنندگان بین‌المللی را با ابعاد فرهنگی و تمدنی این آسیب‌ها مواجه می‌کند، آسیب‌هایی که لایه‌هایی از حافظه تاریخی، هویت فرهنگی و سرمایه تمدنی یک ملت را هدف قرار می‌دهند.

قرار گرفتن این تصاویر در کنار خاطره تاریخی پاتی از بمباران‌های سال ۱۹۴۳، بستری برای درک پیوستگی تجربه ملت‌ها از پیامد‌های جنگ فراهم آورده است، تجربه‌ای که نشان می‌دهد آثار تاریخی، فارغ از جغرافیا، مذهب و هویت ملی، بخشی از میراث مشترک بشریت‌اند و آسیب به آنها، به سرمایه فرهنگی و تاریخی جامعه جهانی لطمه وارد می‌کند.

این نمایشگاه می‌کوشد توجه مخاطبان را از مشاهده تصاویر ویرانی به تاملی عمیق‌تر درباره ماهیت جنگ و پیامد‌های آن بر تمدن انسانی هدایت کند، تاملی درباره این واقعیت که هر اثر تاریخی، حامل بخشی از تجربه زیسته انسان و گواهی بر تداوم حیات فرهنگی جوامع در طول تاریخ است.

گذر از ورطه جنگ به سوی نور؛ روایت در بستر تاریخ

میزبانی این نمایشگاه در گذرگاه قرون‌وسطایی خیابان «ویزولو» در بافت تاریخی شهر پاتی، به تجربه بازدید از آن ابعادی مفهومی و فضایی بخشیده است.

این مسیر تاریخی، با دالان‌های سرپوشیده و معماری متعلق به قرون‌وسطی، مخاطب را در فضایی قرار می‌دهد که خود حامل نشانه‌هایی از تداوم تاریخی و فرهنگی شهر است. عبور از این گذرگاه، در پیوند با مفهوم محوری برنامه «ورطه انسان: جنگ»، به تجربه‌ای بصری و تأمل‌برانگیز تبدیل می‌شود، حرکتی نمادین از مواجهه با ویرانی و تاریکی جنگ به سوی روشنایی، آگاهی و ضرورت صیانت از میراث انسانی.

نمایشگاه عکس «ایستاده در غبار» به مدت سه ماه در این گذرگاه تاریخی برپا بوده و تا ۱۲ مهرماه ۱۴۰۵ پذیرای بازدیدکنندگان است.