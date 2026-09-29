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سران چهار قوه عراق در نشست روز دوشنبه حمایت خود را از درخواست دولت این کشور برای مستثنی شدن فرودگاه بینالمللی نجف اشرف از اقدامات وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کردند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از بغداد؛ بر اساس بیانیه دفتر نخستوزیری عراق، این نشست با حضور علی فالح الزیدی نخستوزیر، نزار ئامیدی رئیسجمهور، هیئت الحلبوسی رئیس مجلس نمایندگان و فائق زیدان رئیس شورای عالی قضایی برگزار شد و موضوع فرودگاه نجف در کنار آخرین تحولات داخلی و منطقهای مورد بررسی قرار گرفت.
در این بیانیه آمده است که حاضران در نشست از درخواست دولت عراق برای مستثنی شدن فرودگاه نجف اشرف از اقدامات خزانهداری آمریکا حمایت کردند.
در متن رسمی بیانیه جزئیات بیشتری درباره این اقدامات یا سازوکار اجرای این درخواست ارائه نشده است.
سران چهار قوه همچنین بر اهمیت تحکیم امنیت و ثبات سیاسی و اجتماعی عراق و ادامه تلاشها برای پاسخگویی به نیازهای شهروندان، بهبود شرایط معیشتی و خدمات عمومی و تقویت اعتماد به نهادهای دولتی تأکید کردند.
در بخش دیگری از نشست، موضوع حاکمیت دولت و کنترل سلاح مورد بررسی قرار گرفت. شرکتکنندگان تأکید کردند که تصمیمگیری درباره صلح و جنگ در اختیار دولت است و سلاح باید در چارچوب نهادهای قانونی و قانون اساسی قرار داشته باشد. آنان همچنین بر رسیدگی به موضوع سلاحهای خارج از کنترل دولت بر اساس سازوکارهای قانونی و جدول زمانی تعیینشده از سوی دولت تأکید کردند.
تکمیل کابینه وزیران، تسریع در تصویب قوانین دارای اولویت، تقویت نقش نظارتی مجلس و حمایت از اقدامات دولت و دستگاه قضایی در مبارزه با فساد اداری از دیگر محورهای این نشست بود.
شرکتکنندگان همچنین شرایط اقتصادی عراق در سایه تنشهای منطقهای و پیامدهای آن بر کشور را بررسی و بر ضرورت اتخاذ تدابیر لازم برای مقابله با چالشهای اقتصادی و تقویت توان اقتصاد عراق در برابر تحولات منطقهای و بینالمللی تأکید کردند.
در زمینه تحولات منطقه نیز سران چهار قوه بر موضع عراق در حمایت از کاهش تنشها، جلوگیری از تشدید بحرانها، اولویت دادن به گفتوگو و دیپلماسی و حل مسالمتآمیز اختلافات تأکید کردند.