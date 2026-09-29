همزمان با آغاز سال تحصیلی، مدرسه نه کلاسه شهید جواد نوروزی در روستای نظرآباد شهرستان راسک به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس سیستان و بلوچستان گفت: مدرسه شهید جواد نوروزی با زیربنای یک‌هزار و ۱۰۰ مترمربع و اعتبار ۲۲۰ میلیارد ریال احداث شده و با بهره‌برداری از آن، محیطی ایمن و استاندارد برای ارتقای کیفیت آموزش دانش‌آموزان منطقه فراهم شده است.

میثم لک‌زایی گفت: افتتاح مدارس جدید، گامی در مسیر توسعه زیرساخت‌های آموزشی و تحقق عدالت در دسترسی دانش‌آموزان به فضا‌های آموزشی استاندارد است.

مدیرکل نوسازی مدارس استان ادامه داد: توسعه فضا‌های آموزشی در مناطق کمتر برخوردار از اولویت‌های اصلی این اداره‌کل است و هر مدرسه جدید، زمینه‌ای برای پرورش استعداد‌ها و افزایش فرصت‌های یادگیری دانش‌آموزان فراهم می‌کند.

لک‌زایی با تأکید بر ضرورت تداوم همکاری دستگاه‌های اجرایی، خیرین و جوامع محلی گفت: تلاش می‌شود توسعه فضا‌های آموزشی با رویکردی متوازن و عدالت‌محور در سراسر سیستان و بلوچستان دنبال شود.