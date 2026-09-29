به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ در بازار میلگرد، نرخ میلگرد ۱۲ آجدار A۳ ذوب‌آهن اصفهان با هزار تومان افزایش به ۱۰۲ هزار و ۷۳۰ تومان رسیده است و میلگرد ۱۴ آجدار A۳ بافق یزد نیز با کاهش ۲ هزار تومانی، ۹۰ هزار و ۱۸۰ تومان قیمت‌گذاری شده است.

میلگرد ۱۲ آجدار قائم رازی با ۳ هزار تومان کاهش، ۹۰ هزار و ۵۵۰ تومان معامله می‌شود و میلگرد ۱۶ آجدار A۳ نیشابور با رشد ۲ هزار تومانی، به ۸۸ هزار و ۱۸۰ تومان رسیده است.

همچنین، میلگرد ۱۸ آجدار A۳ آریان فولاد با ۶۰۰ تومان کاهش، ۸۹ هزار و ۱۸۰ تومان، میلگرد ۱۴ آجدار A۳ آناهیتا گیلان با ۲ هزار تومان افزایش، ۹۲ هزار و ۷۳۰ تومان و میلگرد ۱۲ آجدار A۳ ظفر بناب با ۲ هزار و ۲۰۰ تومان افزایش، ۹۱ هزار تومان قیمت دارد.

میلگرد ۱۸ آجدار A۳ کاشان نیز با ۴ هزار تومان افزایش، ۹۵ هزار و ۹۱۰ تومان معامله می‌شود.



در بازار سیمان عمده، سیمان پاکتی هرمزگان با نرخ ۲۵۰ هزار تومان و سیمان پاکتی تهران ۲۵۳ هزار تومان معامله می‌شود.

سیمان پاکتی آبیک ۲۵۵ هزار تومان، سیمان پاکتی مازندران ۲۶۳ هزار تومان، سیمان پاکتی مدلل ۲۶۶ هزار تومان، سیمان پاکتی ارومیه ۲۸۰ هزار تومان و سیمان پاکتی صوفیان ۲۸۹ هزار تومان قیمت‌گذاری شده‌اند.

همچنین، سیمان پاکتی کرمان نیز با نرخ ۲۹۰ هزار تومان معامله می‌شود.



در بازار تیرآهن، روند معاملات امروز مشابه روز گذشته دنبال می‌شود و نرخ‌ها در محدوده‌های قبلی قرار دارند. تیرآهن ۲۰ آریان فولاد ۸۶ هزار و ۵۵ تومان، تیرآهن ۱۴ کرمانشاه ۸۸ هزار و ۱۸۰ تومان و تیرآهن ۲۰ نورد فولاد یزد ۸۸ هزار و ۹۹۱ تومان معامله می‌شوند.

تیرآهن ۲۰ فولاد آریا ذوب با نرخ ۴۴ هزار و ۴۹۵ تومان خرید و فروش می‌شود.

همچنین؛ تیرآهن ۱۴ فایکو و تیرآهن ۱۶ فابریک فایکو هر کدام ۷۷ هزار و ۹۸۲ تومان، تیرآهن ۱۴ شاهین بناب ۷۹ هزار و ۸۱۷ تومان و تیرآهن ۱۴ ظفر بناب ۸۱ هزار و ۱۰۱ تومان قیمت‌گذاری شده‌اند.

براساس این گزارش؛ تیرآهن ۱۶ ذوب‌آهن اصفهان ۱۰۷ هزار و ۳۱۰ تومان و تیرآهن ۱۸ این شرکت ۱۰۸ هزار و ۲۲۰ تومان قیمت دارند.