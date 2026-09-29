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مهسا بهشتی وزنهبردار ۱۷ ساله اردبیلی در حرکت یکضرب ۱۱۳ کیلوگرم و در دوضرب ۱۴۶ کیلوگرم را مهار کرد و دومین مدال تاریخ وزنهبرداری بانوان ایران را در بازیهای آسیایی کسب کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل مهسا بهشتی، وزنهبردار ۱۷ ساله اردبیلی، در دسته ۸۶ کیلوگرم بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا با مجموع ۲۵۹ کیلوگرم در مراسم اهدای مدال این بازیها حضور یافت و مدال برنز خود را دریافت کرد.
وی در حرکت یکضرب ۱۱۳ کیلوگرم و در دوضرب ۱۴۶ کیلوگرم را مهار کرد و با این نتیجه، دومین مدال تاریخ وزنهبرداری بانوان ایران در بازیهای آسیایی را به نام خود ثبت کرد.
این دختر اردبیلی با کسب این مدال، نام استان اردبیل را در عرصه ورزش قهرمانی بانوان کشور برجسته کرد و به عنوان یکی از افتخارات ورزشی این خطه شناخته میشود.
رقیبان او در این دسته آلینا ماروشچاک از بحرین، آنامجن رستمووا از ترکمنستان، بولورتویا لخاگواجاو از مغولستان، واکانا ناگاشیما از ژاپن، یان وو از چین، آیگانیم ژانبولات از قزاقستان، و هسو جئون از کره جنوبی بودند.
پیش از این نیز ریحانه کریمی در دسته ۷۷ کیلوگرم به مدال برنز رسیده بود؛ به این ترتیب تیم وزنهبرداری بانوان ایران با دو وزنهبردار، دو مدال در بازیهای آسیایی ناگویا کسب کرد.