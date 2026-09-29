استاندار تهران از شناسایی و علامت‌گذاری نقاط امن و پناهگاهی، تقویت ذخایر کالا‌های اساسی و سوخت، پیش‌بینی الزامات پدافندی در ساخت‌وساز‌ها و افزایش آمادگی زیرساخت‌ها در برابر حملات احتمالی و سایبری خبر داد.

شناسایی و علامت‌گذاری نقاط امن و پناهگاهی در پایتخت

شناسایی و علامت‌گذاری نقاط امن و پناهگاهی در پایتخت

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، استاندار تهران در گفتگو با برنامه «استاندار» همچنین گفت: با وجود تمرکز بیش از ۴۵ درصد حملات دشمن بر تهران و آسیب‌دیدن بیش از هزار و ۲۰۰ نقطه زیرساختی، خدمات آب، برق، گاز و ارتباطات پایدار ماند و قطعی‌های برق در کمتر از یک ساعت برطرف شد.