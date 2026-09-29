معتمدیان در برنامه «استاندار»:
شناسایی و علامتگذاری نقاط امن و پناهگاهی در پایتخت
استاندار تهران از شناسایی و علامتگذاری نقاط امن و پناهگاهی، تقویت ذخایر کالاهای اساسی و سوخت، پیشبینی الزامات پدافندی در ساختوسازها و افزایش آمادگی زیرساختها در برابر حملات احتمالی و سایبری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، استاندار تهران در گفتگو با برنامه «استاندار» همچنین گفت: با وجود تمرکز بیش از ۴۵ درصد حملات دشمن بر تهران و آسیبدیدن بیش از هزار و ۲۰۰ نقطه زیرساختی، خدمات آب، برق، گاز و ارتباطات پایدار ماند و قطعیهای برق در کمتر از یک ساعت برطرف شد.
استاندار تهران در ادامه با تاکید بر توسعه متوازن در استان گفت: ظرفیت نیروگاههای خورشیدی استان از ۲۳ مگاوات در ابتدای دولت چهاردهم به بیش از ۴۰۰ مگاوات رسیده و حدود هزار و ۵۰۰ مگاوات نیروگاه جدید نیز در دست اجراست.
معتمدیان همچنین از هدفگذاری عبور از ظرفیت هزار مگاوات تا پایان امسال و صدور مجوز برای بیش از هفتهزار مگاوات خبر داد؛ برنامهای که با سرمایهگذاری بخش خصوصی و پیگیری هفتگی موانع اجرایی دنبال میشود.
️استاندار تهران در برنامه «استاندار» گفت: راهکار پایدار، کاهش تردد خودروهای فرسوده و تقویت حملونقل پاک و عمومی است.
وی توسعه مترو و قطارهای حومهای، ورود خودروهای عمومی هیبریدی و برقی، گسترش انرژیهای پاک و ارائه بخشی از خدمات اداری بهصورت غیرحضوری را از برنامههای دولت و مدیریت شهری برای کاهش ترافیک و آلایندگی تهران برشمرد