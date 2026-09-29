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کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: مناطق دریایی استان در دریای عمان و تنگه هرمز با افزایش بادهای جنوب شرقی متلاطم پیش بینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مجتبی حمزه نژاد، گفت: امروز آسمان استان صاف تا قسمتی ابری همراه با افزایش باد جنوب شرقی بر روی مناطق دریایی استان و بعدازظهر و شب در ارتفاعات بویژه شهرستانهای حاجی آباد و بشاگرد و برخی نقاط مرکزی و غربی استان با رشد و گسترش ابر، رگبار باران و رعد و برق گاه تگرگ و تندباد لحظهای پیش بینی میشود.
او افزود: در برخی از نقاط که شرایط بارشی فراهم نباشد، افزایش باد، بروز گرد و غبار و کاهش کیفیت هوا محتمل خواهد بود و توصیه میشود از صعود به ارتفاعات و قرارگیری در بستر رودخانههای فصلی خودداری شود.
حمزه نژاد، گفت: بیشینه سرعت باد تا نزدیک ۴۰ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع امواج دریا به بیش از یک متر خواهد رسید و توصیه میشود تمهیدات لازم بویژه در بنادر شرقی و مرکزی برای تردد ایمن شناورها بخصوص شناورهای سبک و صیادی انجام شود.
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: این شرایط جوی و دریایی تا پایان هفته تداوم خواهد داشت و از لحاظ دمایی در این مدت افزایش رطوبت نسبی هوا و کاهش دمای بیشینه پیشبینی میشود.