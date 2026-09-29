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بانوی ملی پوش کوراش ایران در مرحله نیمه نهایی بازیهای آسیایی مقابل نماینده چین تایپه نتیجه را واگذار کرد و صاحب نشان برنز شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه رقابتهای کوراش در این دوره از بازیها، فاطمه برمکی در وزن به اضافه ۸۷ کیلوگرم و در مرحله نیمه نهایی برابر «لی لینگ» دیگر نماینده چین تایپه قرار گرفت و با قبول شکست در این دیدار برنز گرفت.
برمکی امروز صبح بعد از یک دور استراحت، «یانگ» از چین تایپه را شکست داد و راهی مرحله نیمه نهایی شد.
مجید وحید بریمانلو در رقابتهای وزن ۶۶- کیلوگرم در مرحله نیمه نهایی به مصاف «البک» از قرقیزستان خواهد رفت.
در مسابقات امروز صبح مریم پیمانی با شکست در نخستین دیدار خود در وزن ۸۷+ کیلوگرم مقابل نماینده مغولستان از دور مسابقات کنار رفت.
مدال برنز فاطمه برمکی دهمین مدال برنز و سی و چهارمین مدال کاروان ایران است.