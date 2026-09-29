دو جوان در پی برخورد دو دستگاه خودرو در جاده نقده ــ پیرانشهر بر اثر شدت حادثه و آتش‌گرفتن خودرو جان خود را از دست دادند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، رئیس اورژانس آذربایجان غربی از وقوع حادثه‌ای مرگبار در جاده نقده ــ پیرانشهر خبر داد و گفت: بر اثر برخورد دو خودرو در منطقه «پیج هواربید»، دو نفر جان باختند و سه نفر دیگر هم مصدوم شدند.

فرزین رضازاده رئیس اورژانس استان گفت: در پی وقوع این تصادف در بامداد روز سه‌شنبه، بلافاصله دو دستگاه آمبولانس از واحد‌های قند و سه راهی جلدیان به محل اعزام شدند.

رضازاده با اشاره به شدت برخورد افزود: به دلیل شدت تصادف، خودروی از نوع دنا دچار حریق شده که متأسفانه دو سرنشین آن بر اثر سوختگی در محل حادثه جان باختند.

او تأکید کرد: سه مصدوم دیگر هم پس از دریافت اقدامات اولیه توسط تیم‌های امدادی، جهت مداوا به مراکز درمانی منتقل شده‌اند.