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مدیر بازرسی و نظارت بر بازار محصولات کشاورزی خوزستان از انجام بیش از هزار و ۹۰۰ مورد گشت مشترک نظارت بر بازار محصولات کشاورزی در نیمه نخست امسال در سطح استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سعید حاجیان اظهار کرد: در ۶ ماهه نخست امسال، هزار و ۹۵۱ مورد گشت مشترک با هدف نظارت بر فعالیت واحدهای صنفی انجام شده است؛ این گشتها در قالب گروههای چندنفره و با همکاری نمایندگان تعزیرات حکومتی، صمت و بسیج اصناف در سطح بازارهای استان صورت گرفت.
وی افزود: در نتیجه این بازرسیها، هزار و ۴۵۵ مورد عدم احراز تخلف ثبت شد و ۴۹۶ مورد تخلف نیز شناسایی و پرونده آنها برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شده است.
مدیر بازرسی و نظارت بر بازار محصولات کشاورزی خوزستان بیان داشت: گروههای مشترک ضمن حضور در واحدهای تولیدی، توزیعی و فروشگاهی، نسبت به بررسی قیمتها، کیفیت محصولات، نحوه نگهداری کالا، وضعیت برچسبگذاری و رعایت دستورالعملهای بهداشتی اقدام کردند.