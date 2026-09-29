به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سعید حاجیان اظهار کرد: در ۶ ماهه نخست امسال، هزار و ۹۵۱ مورد گشت مشترک با هدف نظارت بر فعالیت واحدهای صنفی انجام شده است؛ این گشت‌ها در قالب گروه‌های چندنفره و با همکاری نمایندگان تعزیرات حکومتی، صمت و بسیج اصناف در سطح بازارهای استان صورت گرفت.

وی افزود: در نتیجه این بازرسی‌ها، هزار و ۴۵۵ مورد عدم احراز تخلف ثبت شد و ۴۹۶ مورد تخلف نیز شناسایی و پرونده آن‌ها برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

مدیر بازرسی و نظارت بر بازار محصولات کشاورزی خوزستان بیان داشت: گروه‌های مشترک ضمن حضور در واحدهای تولیدی، توزیعی و فروشگاهی، نسبت به بررسی قیمت‌ها، کیفیت محصولات، نحوه نگهداری کالا، وضعیت برچسب‌گذاری و رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی اقدام کردند.