فرمانده سپاه ناحیه لنگرود از توزیع ۲۰ تانکر هزار لیتری آب به ارزش ۴۰۰ میلیون تومان میان خانوار‌های کم‌برخوردار، دامداران و عشایر بخش اطاقور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ پاسدار علی مهدی‌پور گفت: در راستای فعالیت‌های محرومیت‌زدایی سپاه ناحیه لنگرود، ۲۰ تانکر هزار لیتری آب بین خانواده‌های کم برخودار بخش اطاقور، به ویژه دامداران ساکن مناطق سخت گذر و عشایر تحویل داده شد.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام هشت سال دفاع مقدس، به ویژه ۶۵۱ شهید شهرستان لنگرود و همچنین یاد و خاطره رهبر شهید، افزود: برای تهیه این تانکر‌های آب که با هدف حمایت از خانوار‌های نیازمند و بهبود وضعیت آبرسانی به آن‌ها اهدا شد، در مجموع ۴۰۰ میلیون تومان هزینه شد.