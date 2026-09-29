فرمانده انتظامی شهرستان قروه از توقیف یک دستگاه خودروی نیسان و کشف ۳ تن کود شیمیایی اوره قاچاق به ارزش ۲۰ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، سرهنگ «واحد مظفری» فرمانده انتظامی شهرستان قروه در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما اظهار کرد: مأموران پاسگاه انتظامی وینسار در حین گشت‌زنی در سطح حوزه استحفاظی، به یک دستگاه خودروی نیسان مشکوک شدند و آن را متوقف کردند.

وی افزود: مأموران پس از متوقف کردن خودرو، در بازرسی دقیق از آن موفق به کشف ۳ تن کود شیمیایی اوره قاچاق شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان قروه با اشاره به برآورد ارزش محموله توسط کارشناسان، گفت: ارزش کود‌های شیمیایی کشف‌شده ۲۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

مظفری خاطرنشان کرد: در این رابطه یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

وی تأکید کرد: پلیس با جدیت با قاچاق کالا و فعالیت‌های غیرقانونی در این حوزه برخورد خواهد کرد.