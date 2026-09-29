به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، میثم وحیدی با بیان اینکه در فرآیند توزیع هوشمند آرد، سامانه‌ای با عنوان «سامانه یکپارچه مدیریت آرد» (سیما) طراحی شده است، گفت: با اجرای این طرح، فرآیند توزیع آرد خام شفاف، عادلانه و قابل نظارت و پایش خواهد بود.

مدیرکل امور عشایری خراسان شمالی گفت: در طرح هوشمندسازی توزیع آرد، عشایری که نسبت به خرید نان از نانوایی‌های شهری یا روستایی اقدام می‌کنند، از فهرست دریافت کنندگان آرد خام حذف خواهند شد.

وی افزود: سهم آرد خام برای عشایری که نان مورد نیاز خود را خریداری نکنند و همچنان نیازمند پخت نان در محل سکونت خود باشند، برقرار خواهد ماند.

وحیدی گفت: هدف اصلی این طرح، جلوگیری از خروج آرد از چرخه رسمی توزیع، عرضه خارج از سامانه و همچنین اطمینان از اختصاص آرد به خانوار‌های واجد شرایط است.

وی خاطرنشان کرد: این سامانه امکان رصد و پایش میزان آرد دریافتی و نان دریافتی خانوار‌های دریافت‌کننده آرد خام را فراهم می‌کند و اطلاعات مربوط به وضعیت دریافت خانوار‌ها به صورت سامانه‌ای مورد بررسی قرار خواهد گرفت.