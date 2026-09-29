نشست سه شنبه نظارتی مجلس با حضور وزیران راه و شهرسازی، اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ نشست سه شنبه نظارتی مجلس شورای اسلامی آغاز شد که موارد زیر در دستورکار نمایندگان مجلس قرار دارد:

سوال عبدالجلال ایری نماینده کردکوی، ترکمن، بندرگز و گمیشان و تعدادی دیگر از نمایندگان از وزیر راه و شهرسازی

گزارش کمیسیون‌های اقتصادی، حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و صنایع و معادن به ترتیب در مورد: ۱- سیاست‌ها و بسته‌های حمایتی از کسب و کار‌های آسیب دیده از جنگ تحمیلی آمریکایی صهیونی با تاکید بر ظرفیت‌های پیش بینی شده در تبصره‌های موسوم به تولید و اشتغال بودجه‌های سنواتی و قانون تامین مالی۲- بازسازی، جبران خسارات و بازگشت به تولید واحد‌های تولیدی آسیب دیده از جنگ تحمیلی آمریکایی صهیونی۳- ارزیابی روند بازیابی و تقویت توان تولیدی بخش‌های صنعت، معدن، پتروشیمی و کسب و کار‌های اینترنتی آسیب دیده از جنگ تحمیلی آمریکایی صهیونی

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد طرح مقابله با نفوذ بیگانگان

گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح دوفوریتی استفساریه ماده (۱) قانون احکام و الزامات مورد نیاز قوانین بودجه سنواتی و ردیف (۵-۴) جدول قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور

بررسی تقاضای یک فوریت در خصوص لایحه الحاق یک تبصره به ماده (۱۵) قانون هوای پاک مصوب ۱۳۹۶