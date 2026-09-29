رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا، از ترافیک نیمه‌سنگین در ۴ محور منتهی به تهران در صبح امروز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ ناصر قلی‌نیا در تشریح آخرین وضعیت ترافیکی محور‌های مواصلاتی کشور برای صبح امروز سه‌شنبه ۷ مهر ۱۴۰۵، گفت: ترافیک در آزادراه قزوین ـ کرج در محدوده پایانه شهید کلانتری تا پل فردیس نیمه‌سنگین است.

وی افزود: در آزادراه کرج ـ تهران نیز ترافیک در محدوده پل فردیس تا پل کلاک و همچنین محدوده وردآورد نیمه‌سنگین گزارش شده است.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا ادامه داد: در آزادراه ساوه ـ تهران، محدوده نسیم‌شهر و احمدآباد مستوفی نیز شاهد ترافیک نیمه‌سنگین هستیم.

بنابر اعلام پلیس، قلی‌نیا در پایان گفت: در محور شهریار ـ تهران نیز از میدان معادن تا شهر قدس ترافیک نیمه‌سنگین گزارش شده است.