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مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شیراز از صادرات ۸ هزار و ۴۵۷ تن انواع محصولات صیفی استان فارس به کشورهای همسایه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،محمد میرزایی گفت: این حجم از صادرات شامل ۷ هزار و ۹۲۲ تن گوجهفرنگی، ۴۶۷ تن پیاز و ۶۸ تن سیبزمینی است که پس از نظارتهای کارشناسی و صدور مجوزهای قانونی روانه بازارهای خارجی شد.
او بیان کرد: محمولههای صادراتی پس از انجام مقدمات گمرکی در شهرستان شیراز، از طریق مبادی خروجی شامل گمرک بندر لنگه به مقصد امارات، مرزهای پیشین و ریمدان به مقصد پاکستان و بنادر شهید باهنر و جاسک به مقصد قطر، عمان و کویت صادر شده است.
میرزایی با تأکید بر اهمیت سلامت و کیفیت محصولات کشاورزی صادراتی افزود: برای حفظ نام تجاری و ارتقای جایگاه محصولات کشاورزی کشور در بازارهای هدف، تمامی محمولهها پیش از خروج، از نظر ضوابط قرنطینه گیاهی و استانداردهای کیفی بهطور دقیق بازرسی و بسته بندی میشوند.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شیراز با بیان اینکه اولویت کشور تامین امنیت غذایی و تنظیم بازار داخلی است گفت: در کنار تلاش برای توسعه صادرات و ارزآوری برای بهرهبرداران، تأمین نیاز بازار داخلی همواره در اولویت قرار دارد.