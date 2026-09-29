به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مازندران از سرمایه‌گذاری حدود ۱۵ هزار میلیارد تومانی بخش خصوصی در حوزه گردشگری در تأسیسات و منابع آبی استان در سال‌های اخیر خبر داد و گفت: در حال حاضر ۲۰ طرح شاخص گردشگری مرتبط با تاسیسات و منابع آبی در مازندران خدمات تفریحی و گردشگری ارائه می‌کند و ۶ بسته جدید نیز آماده واگذاری به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی است.

حیدر داوودیان با بیان این‌که حفاظت از منابع و تأسیسات آبی خط قرمز و هدف اصلی این شرکت در واگذاری‌هاست، افزود: ۲۰ طرح گردشگری در منابع آبی تحت تملک این شرکت به مساحت مجموع ۳۶۰ هکتار که توسط سرمایه‌گذاران بخش خصوصی راه‌اندازی و اجرا شده است، برای افزون بر ۷۵۰ نفر اشتغال مستقیم و بیش از ۲ هزار نفر اشتغال غیرمستقیم ایجاد کرده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مازندران گفت: پارسال در مجموع حدود ۲۰ میلیون نفر-بازدید از طرح‌های کلان و خرد گردشگری مرتبط با منابع آبی استان بازدید کردند که اثرگذاری بالای این قبیل طرح‌ها در اقتصاد گردشگری را نشان می‌دهد.

داوودیان تاکیدکرد: در حال حاضر نیز ۶ بسته سرمایه‌گذاری آبی برای واگذاری به سرمایه‌گذاران آماده شده که رقم سرمایه‌گذاری اولیه برای این فرصت‌ها بیش از ۴ همت برآورد می‌شود. این بسته‌ها بر اساس استاندارد‌های زیست‌محیطی تدوین شده‌اند تا ضمن جذب سرمایه، ضامن ارتقای امنیت و پایداری تأسیسات آبی باشند.

وی افزود: هر مترمربع از تأسیسات آبی که تحت نظارت شرکت آب منطقه‌ای برای اجرای طرح‌های گردشگری به بخش خصوصی واگذار می‌شود، علاوه بر فرصت‌سازی برای رونق اشتغال و اقتصاد محلی، گامی برای معرفی ارزش آب به جامعه و ترویج فرهنگ مصرف بهینه است. زیرا وقتی مردم خود را بخشی از این پهنه‌های آبی بدانند، بهترین حافظان آن خواهند بود.