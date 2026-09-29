اجلاسیه ۹۲ شهید دانشجوی خراسان جنوبی شب گذشته (۶ مهر) در محل گلزار شهدای دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با حضور مسئول سازمان بسیج دانشجویی کشور، جمعی از مسئولان، خانواده‌های معظم شهدا و دانشجویان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، در این مراسم از ۵ کتاب در خصوص فرهنگ شهید و شهادت رونمایی شد.

مسئول سازمان بسیج دانشجویی کشور در این مراسم گفت: آثار سال‌ها فعالیت فرهنگی، برگزاری یادواره شهدا، روایتگری دفاع مقدس و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در بزنگاه‌های مهم اجتماعی و تاریخی خود را نشان می‌دهد.

قاسمی افزود: اگر امروز مردم در شرایط جنگی در کنار یکدیگر حضور دارند و با وجود تهدید‌ها همچنان ایستادگی می‌کنند، نشأت گرفته از فرهنگ ایثار و شهادت و سال‌ها مقاومت، ایثار و تبعیت از ولی فقیه است.

وی شهدای دانشجو را نمادی از حضور نسل جوان و دانشگاهی در عرصه دفاع از کشور و ارزش‌های انقلاب دانست و افزود: بیش از سه هزار و ۸۰۰ شهید دانشجو در دوران دفاع مقدس به درجه رفیع شهادت نائل شدند.