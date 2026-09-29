ضربالاجل ۱۰ روزه استاندار برای تشکیل هیئتمدیره شرکت متروی غرب
استاندار تهران از تعیین مهلت ۱۰ روزه برای تشکیل هیئتمدیره رسمی شرکت متروی غرب استان خبر داد و گفت: توسعه حمل و نقل عمومی از اولویتهای مدیریت پایتخت است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما،
محمدصادق معتمدیان در حاشیه نشست بررسی مسائل متروی غرب استان تهران اظهار کرد: توسعه حملونقل عمومی از اولویتهای اصلی مدیریت استان در شهر تهران و شهرستانهاست و در نشست امروز، آخرین اقدامات اداری، مطالعات و بررسیهای مشاور پروژه با حضور فرمانداران، شهرداران شهرهای غربی و نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی بررسی شد.
وی افزود: براساس جمعبندی انجامشده، مقرر شد هیئتمدیره رسمی شرکت متروی غرب، مطابق ضوابط قانونی و با نظارت معاونت هماهنگی امور عمرانی و مجموعه بازرسی استانداری، در اسرع وقت و حداکثر ظرف ۱۰ روز تشکیل شود تا مسئولیت پیگیری فرایندهای قانونی و اجرایی پروژه را برعهده گیرد.
استاندار تهران با اشاره به نقش شهرداری و شرکت متروی تهران ادامه داد: پس از تشکیل هیئتمدیره، نشست مشترکی با شهرداری و متروی تهران برگزار میشود تا درباره نحوه اتصال خطوط، مدل همکاری و سایر موضوعات فنی و اجرایی توافق و برای ادامه مسیر، برنامه زمانبندی مشخصی تعیین شود.
معتمدیان، اخذ مجوز ماده ۲۳ را از مهمترین مراحل اجرای پروژه دانست و گفت: براساس قانون، ۵۰ درصد منابع احداث خط مترو برعهده دولت و ۵۰ درصد برعهده شهرداریهاست؛ ازاینرو پیگیری این مجوز از طریق شهرداری تهران، وزارت کشور و سازمان برنامهوبودجه در دستور کار هیئتمدیره قرار خواهد گرفت.
وی همچنین از بازنگری در مطالعات و شیوه اجرای طرح خبر داد و افزود: مطالعات پروژه باید با مشارکت شهرداری تهران، دستگاههای مرتبط و مشاور طرح بازبینی شود تا ضمن رعایت الزامات فنی، کمهزینهترین و عملیاتیترین روش اجرا انتخاب شود.
استاندار تهران در پایان گفت: جلسات بررسی پروژه با همین ترکیب بهصورت ماهانه برگزار خواهد شد تا روند اجرای مصوبات، اخذ مجوزها و پیشرفت اقدامات بهطور مستمر رصد شود.