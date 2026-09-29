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مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کردستان از کشف و ضبط ۲۰ کیسه زغال حاصل از چوب بلوط جنگلی در جریان اجرای طرح ویژه مقابله با تخریب، تصرف اراضی ملی و قاچاق فرآوردههای جنگلی در شهرستان مریوان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، بهزاد شریفیپور اظهار کرد: در ادامه اجرای طرح ویژه یکماهه مقابله با تخریب، تصرف و زمینخواری اراضی ملی و قاچاق فرآوردههای جنگلی در شهرستان مریوان، مأموران منابع طبیعی موفق به کشف یک محموله زغال بلوط جنگلی شدند.
وی افزود: مأموران پاسگاه ویژه منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مریوان با همکاری و هماهنگی مأموران پلیس آگاهی، در جریان بازرسی از یک دستگاه خودروی وانت پراید در ایست بازرسی بهشت مصطفی، ۲۰ کیسه زغال از نوع بلوط جنگلی را کشف و ضبط کردند.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کردستان ادامه داد: پس از کشف محموله، موضوع با هماهنگی مقام قضایی مربوطه در محل صورتجلسه و زغالهای مکشوفه با استفاده از خودروی اداری به اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان منتقل شد.
شریفیپور اضافه کرد: خودروی حامل محموله نیز در چارچوب ضوابط قانونی توقیف و به پارکینگ منتقل شد تا مراحل قانونی پرونده در مراجع ذیصلاح طی شود.
وی با اشاره به اهمیت حفاظت از جنگلهای بلوط استان یادآور شد: اجرای طرح ویژه مقابله با تخریب و تصرف اراضی ملی و قاچاق چوب و زغال در شهرستان مریوان ادامه خواهد داشت و با متخلفان در چارچوب قانون برخورد میشود.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کردستان هدف از اجرای این طرح را مقابله با قاچاق فرآوردههای جنگلی، جلوگیری از تخریب منابع طبیعی و صیانت از ذخایر ارزشمند جنگلی استان عنوان کرد.