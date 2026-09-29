به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، ویژه برنامه «شب نشینی در بهشت» به مناسبت هفته دفاع مقدس، به همت خانواده شهدا و بنیاد فرهنگی مردمی «راه شهید مازندران» بر مزار ۳۰۰ شهید گلزار شهدای شهرستان بابل اجرا می‌شود.

«شب‌نشینی در بهشت» با ۱۲ شب برنامه، هرشب از ساعت ۲۲ در مزار شهدای آرامگاه معتمدی بابل علاقه‌مندان به فرهنگ ایثار و شهادت را دور هم جمع می‌کند.

مدیر فرهنگی موسسه مردمی راه شهید مازندران هدف از برپایی آیین شبنشینی در بهشت را زنده نگهداشتن یاد و خاطره شهدا بیان کرد.

مجتبی علی نسب ویژه برنامه شب نشینی در بهشت را گفت که از ۳۱ شهریور با حضور سخنرانان، مداحان و علاقه‌مندان به فرهنگ ایثار، جهاد و شهادت آغاز شد تا ۱۱ مهر به مدت ۱۲ شب توسط خادمان شهدا در حال برگزاری است