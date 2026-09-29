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مدیر نمایندگی ستاد دیه استان کرمان گفت: به مناسبت هفته دفاع مقدس، زمینه آزادی ۱۰ زندانی جرائم غیرعمد در استان کرمان با مشارکت خیرین و همراهی نیکوکاران فراهم شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان سید حجت الله موسوی قوام با تاکید بر این موضوع که اقدامات ستاددیه فقط در راستای کمک به زندانیان نیازمند و آبرومند جرائم غیر عمد میباشد، افزود: مجموعبدهی این افراد بیش از یک هزار و ۷۸۸ میلیارد ریال بوده که با تلاش نمایندگان ستاد دیه در سطح زندانهای استان، بیش از یک هزار و ۷۳۲ میلیارد ریال از شکات تخفیف و رضایت اخذ شده است.
وی ادامه داد: در نهایت زمینه آزادی این افراد با پرداخت مبلغ ۳۲ میلیارد و ۷۹۰ میلیون ریال از محل کمکهای مردمی و خیرین و تسهیلات قرض الحسنه بانکهای عامل فراهم شده است.
مدیرنمایندگی ستاد دیه استان کرمان در ادامه با تاکید بر ضرورت مشارکت خیرین و همکاری دستگاهها و نهادهای مرتبط، گفت: پیشگیری از وقوع جرم نیازمند همافزایی و اقدام هماهنگ میان مجموعههای مختلف و همراهی مردم است.
موسوی قوام افزود: حمایت از خانوادههای آسیبپذیر، افزایش آگاهی عمومی و فراهمکردن زمینه دسترسی افراد به مشاوره و خدمات حمایتی میتواند در کاهش زمینههای بروز آسیب و جرم مؤثر باشد و خیرین نیز با مشارکت در برنامههای اجتماعی و حمایتی، در تقویت این مسیر نقش مهمی دارند.
وی با اشاره به اینکه کاهش ورود افراد به چرخه جرم، در کنار حمایت از زندانیان جرائم غیرعمد و خانوادههای آنان اهمیت دارد، بر تداوم همکاری نهادهای مسئول و استفاده از ظرفیت سازمانهای مردمنهاد و خیرین تأکید کرد.
مدیر نمایندگی ستاد دیه استان کرمان در پایان خواستار تقویت برنامههای پیشگیرانه و گسترش مشارکتهای مردمی برای کاهش آسیبهای اجتماعی و حمایت ازخانوادههای نیازمند شد.